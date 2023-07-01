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В Ишиме могут наказать родителей, чьи дети купались одни

Общество, 17:34 28 июля 2023

администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

45 подростков, которые купались без сопровождения взрослых, выявили с начала лета в Ишиме. Сейчас в городе продолжается второй этап акции "Вода — безопасная территория", который продлится до 30 июля, сообщает администрация Ишима.

Сотрудники Ишимской полиции, отделения центра ГИМС и управления по делам ГО и ЧС проводят рейды, в том числе по местам несанкционированного купания горожан.

"Главная задача патрульных групп – напомнить простые правила безопасности и призвать граждан к их соблюдению, а также установить несовершеннолетних, находящихся на водных объектах без сопровождения взрослых", - пояснили в ведомстве.

Подростков предупредили об ответственности. В отношении родителей, дети которых повторно нарушили правила поведения на воде, направлены два материала в комиссию по делам несовершеннолетних Ишима. Им грозит административное наказание.

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# административное правонарушение , Ишим

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