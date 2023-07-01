Более полумиллиона квадратных метров ИЖС ввели в эксплуатацию тюменцы в первом полугодии 2023 года

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

520,2 тыс. кв. метров индивидуального жилья ввели в эксплуатацию тюменцы по данным на 1 июля 2023 года. Это на 5% больше, чем было введено в первом полугодии прошлого года, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Тренд на увеличение ввода частных домостроений наблюдается по всей России в последние 2-3 года.

"За первое полугодие 2023 года введено более 52 миллиона квадратных метра, из которых 30,4 миллиона квадратных метра — это ввод ИЖС. Показатели по вводу в целом в стране в этом году должны составить не менее показателей прошлого года. В прошлом году был рекорд", – отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Высоких показателей ввода ИЖС удалось достичь в том числе благодаря расширению условий льготных ипотечных программ.