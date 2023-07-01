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Ко Дню города жители дома №8 по улице Народной в Тюмени получили обновленный двор

Общество, 11:08 29 июля 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Большой игровой комплекс, турниковая и тренажерная площадки появились во дворе дома № 8 по ул. Народной в Тюмени после благоустройства, сообщает городская администрация.

На обновленной дворовой территории найдутся варианты досуга и для взрослых. Для представителей старшего поколения установили множество скамеек.

Оборудованы широкие проезды, парковки и удобная тротуарная сеть. Обустроенная ливневая канализация уже показала свою эффективность: после недавних осадков вода во дворе не задержалась, как раньше.

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# благоустройство дворов

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