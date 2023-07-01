Ко Дню города жители дома №8 по улице Народной в Тюмени получили обновленный двор

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Большой игровой комплекс, турниковая и тренажерная площадки появились во дворе дома № 8 по ул. Народной в Тюмени после благоустройства, сообщает городская администрация.

На обновленной дворовой территории найдутся варианты досуга и для взрослых. Для представителей старшего поколения установили множество скамеек.

Оборудованы широкие проезды, парковки и удобная тротуарная сеть. Обустроенная ливневая канализация уже показала свою эффективность: после недавних осадков вода во дворе не задержалась, как раньше.