Всероссийский фестиваль "Уличная классика" привлек в Тюмень топовых спортсменов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Уличная классика" проходит на набережной Туры в День города. В программе заявлено восемь видов спорта. Участие примут профессиональные спортсмены, в том числе топовые из разных городов России и стран СНГ.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал руководитель Всероссийского проекта "Уличная классика", член Общественной палаты РФ Иван Шмонин. "На фестивале представлены чирлидинг, скалолазание, футбольное панно, баскетбол, скейтбординг, ВМХ, самокат и другие. На площадках будут профессионалы, ведущие спортсмены, но также смогут участвовать себя все желающие. Для этого пройдут мастер-классы. Примерно 300 человек смогут себя попробовать в новых видах спорта. А спортсменов у нас примерно 300-400 человек", - сказал Иван.

По оценке организаторов, примерно 90-100 тыс. зрителей смогут наблюдать за работой спортивных площадок. Медиа охват события - до 10 млн. Впервые в 2016 году на День города провели фестиваль "Экстрим экспо" и он положил начало уличному фестивалю, отметил организатор проекта.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два года назад проект "Уличная классика" поддержало Федеральное агентство по делам молоднжи и он представлен в более десятках регионов страны.

Спортсменка команды Victori по чирлидингу из Тюмени Кира Басманова впервые вместе с напарницами принимает участие в "Уличной классике". За семь лет девушка успела получить звание серебряного чемпиона мира и стала обладателем бронзовой медали чемпионата Европы.

"Мы единственные юниорки на этом фестивале. Интересно посмотреть на что мы способны. Для нас этот фестиваль - это хороший обмен опытом", - уверена Кира.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спортсмены по фристайлу на батутах продемонстрируют тюменцам кувырки по три назад и вперёд, выступят профессиональные акробаты, говорит куратор направления батуты Егор Вязниковский.

"Батутный фристайл и акробатика давно развиты в Тюмени. Тысячи спортсменов представляют этот вид спорта по всей стране. Я сам представлял Тюмени в Москве на протяжении шести лет. Проведение "Уличной классики" - это способ показать подрастающему поколению, что спортом можно и нужно заниматься", - подчеркнул Егор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общественник Никита Немчинов пропагандирует баскетбол, проводит мастер-классы, обучает арбитров. Он считает, что фестиваль - возможность показать, потенциал этого вида спорта.

"В Тюмени делается много для развития спорта. В прошлом году у центра дзюдо открыли классную площадку. Мы на ней провели весь летний сезон. Хочется, чтобы было больше таких площадок", - сказал Никита.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Уличная классика" продлится на набережной до 20 часов.

Анжела Лебедева