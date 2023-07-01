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Развязку по улице Мельникайте в Тюмени оборудовали умной системой управления освещением

Общество, 13:36 31 июля 2023

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Очередная умная система управления освещением установлена на съезде в районе транспортной развязки по ул. Мельникайте и обхода Тюмени. Об этом сообщает Главное управление строительства региона.

На новом участке дороги установили 26 опор. На каждой по два экономичных и надежных светильника. Их собирают в Тюмени, производитель дает гарантию минимум на пять лет.

Следит за работой система управления. Диспетчер в режиме реального времени может оценить состояние светильников. Система сама сообщает о неисправности и указывает причину. Специалисты могут оперативно выехать на место.

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# ГУС Тюменской области , освещение , развязка , энергоснабжение

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