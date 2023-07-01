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Медики спасли тюменца после укусов ос

Происшествия, 18:27 31 июля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

52-летнего тюменца с анафилактическим шоком спасла бригада скорой помощи. Мужчину покусали одновременно шесть насекомых, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Пострадавший поливал грядки на даче и случайно наступил на осиное гнездо. Он укусов мужчина потерял сознание. Перед этим он почувствовал резкую слабость, нехватку воздуха, усиленное выделение пота, у него потемнело в глазах.

Аллергическую реакцию снимали с помощью домашней аптечки. До приезда скорой помощи жена пострадавшего самостоятельно ввела внутримышечно гормоны и противоаллергическое средство. Затем прибывшая бригада скорой экстренно оказала мужчине помощь и доставила в больницу.

Специалисты рекомендуют незамедлительно вызвать скорую помощь при анафилактическом шоке. Необходимо описать состояние пострадавшего и причину призошедшего.

При возникновении аллергии необходимо по возможности устранить контакт с аллергеном; при затрудненном дыхании – расстегнуть воротник; дать противоаллергический препарат из домашней аптечки; приложить холод на место укуса насекомого. При отсутствии сознания, но при наличии пульса и дыхания необходимо перевернуть пострадавшего на бок. Если отсутствует пульс или дыхание, нужно быть готовым приступить к сердечно-легочной реанимации.

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# аллергическая реакция

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