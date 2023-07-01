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Представители Тюменской области — в числе победителей и призеров финала проекта "Экософия"

Общество, 18:55 31 июля 2023

АНО "Россия – страна возможностей" | Фото: АНО "Россия – страна возможностей"

Четверо из пяти финалистов из Тюменской области вошли в число победителей и призеров проекта "Экология" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Гранд-финал завершился в Нижнем Новгороде, сообщили в АНО "Россия – страна возможностей".

В число победителей вошла участник проекта "Экогид по России", создатель экогида по Тюмени Ольга Новосадова. Она выступала в номинации "Экопрофессионал". Тюменка занимается экопросвещением, работает с сотрудниками предприятий, школьниками, студентами. Ольга рассказывает о работе экологов на нефтедобывающем предприятии. Последние три года она также занимается тематикой экологии города в проекте "Экогид по России".

Призерами проекта "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" из Тюменской области стали организатор проекта "Зеленый помощник", создатель эко-просветительского маршрута по фармацевтическому питомнику на базе ТюмГМУ Юлия Бескова, создатель эколого-просветительского проекта "ЭкоТобольск", а также социально-благотворительной акции "Двойная польза" Алиса Вагапова, организатор экоинициатив, объединяющих частное предпринимательство и помощь приютам Илья Земеров.

"Для меня проект "Экософия" президентской платформы "Россия – страна возможностей" – уникальная возможность для самореализации. То, что отвечает моим внутренним желаниям и потребностям. Философия проекта и его люди – большая поддержка. Приезд на очные мероприятия дает запас энергии на будущее для реализации своих идей", – отметила Алиса Вагапова.

116 финалистов "Экософии" из 36 регионов страны объединились в первую экосборную России. Им предстоит участвовать во Всемирном фестивале молодежи, который состоится в 2024 году.

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# конкурс , экология

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