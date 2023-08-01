Осетровая Луна появится в небе над Тюменской областью 1 августа

| Фото: Метеоновости | Фото: Метеоновости

Полную оранжево-желтую луну смогут наблюдать тюменцы над юго-восточным горизонтом в 22 часа 1 августа. Любоваться ее восходом можно невооруженным взглядом из любого места, где открыт юго-западный горизонт. Она будет примерно на 8 % больше и на 13 % ярче, чем в обычное полнолуние.

Об этом сообщили на своей странице во ВКонтакте астрономы обсерватории "Старая башня".

Они пояснили, что серии суперлуний происходят каждый год. К примеру, летом 2023 года их четыре подряд. Одно прошло 3 июля, еще три можно будет наблюдать 1 и 31 августа, 29 сентября. Все они происходят вблизи перигея - момента наибольшего сближения Луны и Земли.

"Сегодня нас ожидает "Осетровая Луна" - так индейцы северной Америки называли августовское полнолуние, потому что этот месяц считался у них самым удачным временем для ловли осетра", - рассказали эксперты.