Средняя зарплата тюменцев за год выросла на 21,8 процентов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 21,8% увеличилась за год средняя зарплата жителей Тюменской области за год. По данным Росстата на май 2023 года она составила 71 тыс. 459 рублей. В январе средняя номинально начисленная зарплата в Тюменской области почти достигла 60 тыс. рублей, пишет "Вслух.ру".

В УрФО регион занимает второе место по динамике роста после Курганской области, где в мае зарплаты выросли на 26,4% - до 51 тыс. 660 тыс. рублей.

Самой высокой а мае стала зарплата ямальцев - 179 тыс. 683 рублей и жителей ХМАО - 115 тыс. 114 рублей.

Средняя зарплата в России в мае составила 72 тыс. 851 тыс. рублей, рост за год — на 16,1%.