Устройства цифровой радиосвязи передали тюменскому подразделению "Иртыш"

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Партию устройств цифровой связи предали именному подразделению "Иртыш". Дополнительное оборудование позволит обеспечить устойчивую и безопасную связь, успешно выполнять боевые задачи, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Подразделение "Иртыш" было сформировано летом 2023 года, бойцы уже прошли боевое слаживание на одном из полигонов. По словам спецпредставителя губернатора по вопросам СВО Николая Савченко, в ближайшее время парни отправятся на фронт, в зону проведения СВО.

"Эти радиостанции будут помогать им действовать более четко и уверено. Связь и управление — это основы боя", - сказал он.

От лица всего подразделения боец с позывным "Рус" поблагодарил жителей Тюменской области за поддержку: "Победа будет за нами!", - сказал он.

Ранее в новое подразделение направили пилы, шанцевый инструмент, лопаты, электрические приборы, печки, ноутбуки, многофункциональные устройства для работы штаба. Дополнительное оборудование приобрели на средства акции "100 миллионов для Победы".

Видео: информационный центр правительства Тюменской области