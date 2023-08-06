23 инородных тела извлекли у ребенка тобольские хирурги

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

23 инородных тела извлекли у 4-летнего ребенка хирурги Областной больницы №3 в Тобольске. Врачи обнаружили в желудке и кишечнике малыша магнитные шарики известной игрушки-антистресса, сообщает пресс-служба больницы.

В ОБ №3 поступил ребёнок. Родителей беспокоила его низкая активность и общая слабость. Маленькому пациенту провели рентген и обнаружили посторонние предметы. Некоторые магнитные шарики слиплись и соединили органы. Это могло вызвать непроходимость, грозило повреждением стенок кишечника и желудка. Ребёнку требовалась экстренная операция.

Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии, остальные возможно было удалить только с помощью рассечения брюшной полости. Операция длилась около часа и прошла успешно. Сейчас жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает.