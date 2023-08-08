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40 писателей, издателей и просветителей встретятся с тюменцами на фестивале "Книжные маяки России"

Общество, 12:14 08 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Книжные маяки России" открыли в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 8 августа. В состав делегации вошли 40 писателей, издателей и просветителей. Они проведут ряд встреч с тюменцами в библиотеках города.

По словам организатора фестиваля, члена правления Российского книжного cоюза Дениса Котова, за три года проведено шесть мероприятий. Задача форума - собирать внимание к маякам – книгам, людям, организациям, проектам.

"Тюменская областная научная библиотека – пример такого маяка. Мы хотим соединить в одну маячную систему подобные объекты, чтобы в океане инфошума, люди, которые ищут смыслы, нашли книги, помогающие им в этом", - отметил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Книжная экспедиция отправилась поездом из Санкт-Петербурга 1 августа, Тюмень стала одним из 14 городов страны, где зажжётся маяк книжной культуры. Миссия фестивального движения – создание условий, при которых 80 % россиян будут читать в среднем 12 книг в год и больше. По словам Дениса Котова, на сегодня читают только 57 % жителей страны, 6-7 книг в год.

Сам Котов сейчас читает три книги: "Непознанный мир веры", "Задача трех тел", томик Антона Чехова.

"Чехова взял не случайно, мы едем его маршрутом, только радикально в большем комфорте, чем он. Наши впечатления от этой поездки будут ярче, чем он писал об острове Сахалин и Владивостоке. Посмотрим, как изменилась страна за последние годы, как поменялась книжная инфраструктура", - говорит организатор фестиваля.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Не только поездом, но и автопробегом пройдет фестиваль "Книжные маяки России". Завершится он во Владивостоке, где с 18 по 20 августа пройдет первый гибридный книжный маяк с 60-часовым вещанием.

В Тюмени участники Всероссийской книжной экспедиции встретятся с горожанами в городских библиотеках, проведут круглый стол "Культурный код России. Коллективизм", образовательный интенсив для библиотекарей, форсайт-сессию "Угрозы и вызовы книжной отрасли в ближайшей перспективе".

Анжела Лебедева

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# Тюменская областная научная библиотека , фестиваль

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