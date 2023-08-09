В Тюмени временно изменятся маршруты автобусов № 39 и № 77

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схема движения автобусов №39 и №77 в Тюмени изменится с 10 по 31 августа.

Как отметили в городской администрации, на период производственных работ на Заречном проезде в районе дома № 33 маршруты будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному телефону 8-800-250-0722 и на остановках.