Более 130 трансплантаций почки провели врачи тюменской больницы

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 130 трансплантаций почки, пять операций по пересадке печени и четыре – сердца провели врачи областной больницы №1 в Тюмени.

Очередную пересадку почки в канун Всемирного дня донорства органов провели 42-летнему жителю Тобольска. По словам руководителя Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ №1 Сергея Семченко, операция прошла штатно, но ей предшествовала сложная подготовка.

"Диагноз пациента - поликистоз почек - врождённое заболевание, связанное с образованием многочисленных кист. В данном случае перед трансплантацией обе почки пришлось удалить", — рассказал врач.

Сегодня тоболяк чувствует себя неплохо, сообщает пресс-служба ОКБ №1.

В настоящее время в Тюменской области 70 человек ждут донорскую почку, еще 23 – печень, для 11 нужно сердце. Все эти пациенты внесены в лист ожидания Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1.