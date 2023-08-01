  • 13 августа 202313.08.2023воскресенье
  • USD98,2066
    EUR107,9723
  • В Тюмени 20..22 С 6 м/с ветер северо-западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Более 130 трансплантаций почки провели врачи тюменской больницы

Общество, 12:53 13 августа 2023

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Более 130 трансплантаций почки, пять операций по пересадке печени и четыре – сердца провели врачи областной больницы №1 в Тюмени.

Очередную пересадку почки в канун Всемирного дня донорства органов провели 42-летнему жителю Тобольска. По словам руководителя Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ №1 Сергея Семченко, операция прошла штатно, но ей предшествовала сложная подготовка.

"Диагноз пациента - поликистоз почек - врождённое заболевание, связанное с образованием многочисленных кист. В данном случае перед трансплантацией обе почки пришлось удалить", — рассказал врач.

Сегодня тоболяк чувствует себя неплохо, сообщает пресс-служба ОКБ №1.

В настоящее время в Тюменской области 70 человек ждут донорскую почку, еще 23 – печень, для 11 нужно сердце. Все эти пациенты внесены в лист ожидания Центра трансплантации органов и тканей человека ОКБ № 1.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ОКБ №1 , трансплантация

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:00 13.08.202314 августа - события дня
17:42 13.08.2023Об адаптации первоклассников к школе расскажут тюменские психологи
16:31 13.08.2023Тюменский психолог развеяла мифы о левшах
15:46 13.08.2023Тюменская спортсменка завоевала награду Кубка России по парашютному спорту