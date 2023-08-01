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В Минтруде РФ рассказали о возможностях потратить маткапитал на обучение детей

Экономика, 17:01 15 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Маткапитал, выданный за рождение одного ребенка, можно потратить на любого из детей в семье. Вне зависимости от того, второй он или третий, сообщает Минтруд РФ.

"Не имеет значения, на кого из детей выдан сертификат, — его можно использовать на оплату обучения любого ребенка в семье. На обучение в школе, вузе, колледже средства маткапитала можно использовать после того, как ребенку, на которого получен сертификат, исполнилось три года", - уточнили эксперты.

Еще один вариант - оплачивать образование сразу нескольких детей. На момент начала обучения ребенок должен не быть старше 25 лет.

На оплату яслей или детского сада средства также можно направить сразу после получения сертификата на материнский капитал.

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# вуз , маткапитал , обучение , школа

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