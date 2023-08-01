375 тысяч жителей Тюменской области прошли диспансеризацию в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

375 тысяч 14 человек прошли диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр в Тюменской области за семь месяцев 2023 года.

Впервые выявлено 24 тыс. 543 заболевания. В том числе болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением — 10 тыс. 896 случаев. У 1 тыс. 180 пациентов диагностировали ишемическую болезнь сердца, у 1 тыс. 442 - цереброваскулярные болезни, у 1 тыс. 13 - сахарный диабет. Также выявлено 1 тыс. 63 случая злокачественных новообразований, из них на ранней стадии — 811, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В структуре впервые выявленной заболеваемости первое место занимают болезни системы кровообращения — 13 тыс. 518, на втором месте другие заболевания — 5 тыс. 438, на третьем — болезни органов пищеварения, 2 тыс. 166 случаев.

Активнее всего на диспансеризацию приходят жители Викуловского, Упоровского, Абатского, Сорокинского районов и Ишима. Профилактические медицинские осмотры активно проходят жители Нижнетавдинского, Омутинского, Уватского, Упоровского районов и Тюмени.