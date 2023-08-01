Тюменские нефтепроводчики - в числе победителей конкурса профмастерства ПАО "Транснефть"

| Фото: Борис Дмитриев | Фото: Борис Дмитриев

Команда "Транснефть – Сибири" по итогам конкурса "Лучший по профессии" среди организаций системы "Транснефть" завоевала 9 призовых мест. В этом году всероссийский этап проходил в Уфе на базе АО "Транснефть – Урал" и был приурочен к 30-летию ПАО "Транснефть".

В финале акционерное общество "Транснефть – Сибирь" представили специалисты, которые показали лучшие результаты в отборочных этапах.

"Конкуренция была высокая среди участников: все профессионалы и мастера своего дела, каждый хотел победить. Совладать с волнением и эмоциями - это, пожалуй, была самая сложная задача, но все справились и достойно показали себя. Конкурс проходил в дружеской атмосфере, участники старались друг друга поддерживать", - рассказала призер, оператор товарной НППС "Тюмень" Тюменского управления магистральных нефтепроводов Элина Збуцкая.

Всего во всероссийском корпоративном состязании приняли участие свыше 200 работников 18 предприятий системы "Транснефть". Сильнейшие определялись в 15 профессиях: слесарь по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, трубопроводчик линейный, лаборанты химического анализа по нефти и нефтепродуктам, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер по ремонту и облуживанию оборудования групп вдоль трассовых линий и электрохимической защиты, оператор нефтепродуктоперекачивающей станции, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, водитель грузового автомобиля, машинист экскаватора, охранник и специалист по общественным коммуникациям.

Конкурсные комиссии, в которые вошли руководители и представители департаментов ПАО "Транснефть", оценивали как профессиональные навыки участников, так и уровень их теоретической подготовки. Большое внимание уделялось оценке соблюдения правил и норм охраны труда и промышленной безопасности.

В соревнованиях профмастерства принимают участие представители наиболее востребованных в сфере трубопроводного транспорта профессий. Конкурс является значимым элементом корпоративной культуры компании и мотивирует работников к самосовершенствованию и профессиональному росту, а также способствует повышению престижа рабочих профессий.