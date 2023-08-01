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Проезжую часть расширят на улице Знаменского в Тобольске

Общество, 16:54 16 августа 2023

Максим Афанасьев в Telegram | Фото: Максим Афанасьев в Telegram

Проблемный участок дороги приведут в норму в Тобольске в рамках ремонта ул. Знаменского. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"На одном из объездов в начале лета жители рассказали мне об этом участке, - отметил он. - Сегодня подрядная организация приступила к работам в районе дома № 32 в 3 микрорайоне".

В ходе ремонта будет расширена проезжая часть, понижен бордюрный камень, а парковка станет более вместительной. Работы подрядчик планирует завершить к 1 сентября.

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# Максим Афанасьев , ремонт дороги , Тобольск

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