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Переводы и автоплатежи реальных цифровых рублей тестируют в 13 банках России

Экономика, 15:15 16 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переводы, автоплатежи и другие базовые операции в цифровых рублях тестируют в 13 банках России. В пилотном проекте задействован ограниченный круг клиентов финорганизаций, сообщает департамент экономики со ссылкой на данные Банка России.

На данном этапе участники пилота могут открывать и пополнять счета цифрового рубля, делать переводы между гражданами, расплачиваться по OR-коду третьим видом национальной валюты в торговых точках. Регулятор рассчитывает, что начиная с 2025 года национальной цифровой валютой смогут активно пользоваться граждане и бизнес.

До конца текущего года список участников расширят за счет привлечения и граждан, и компаний. В 2024 году перечень операций пополнят оплата по динамическому QR-коду, переводы между юрлицами.

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# Банк России , рубль , цифровизация

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