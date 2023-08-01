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Предпринимателей из Тюменской области приглашают на проект "Покупай наше"

Общество, 08:42 22 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На презентацию проекта "Покупай наше" приглашают предпринимателей из Тюменской области 24 августа с 11 до 13 часов.

Главная цель проекта — дать возможность предпринимателям из городов и районов России продавать свои товары через федеральный интернет-телемагазин. Его аудитория - около 10 млн человек по всей стране, площадка представляет порядка 5 тыс. брендов. Популярностью пользуются одежда, обувь и аксессуары, БАДы, товары для дома и многое другое.

На встрече можно познакомиться с представителями телемагазина, узнать условия сотрудничества и презентовать свою продукцию.

Место проведения: г. Тюмень, Республики, 142, 2 этаж, "Точка кипения". Мероприятие бесплатное. Чтобы стать участником, зарегистрируйтесь по ссылке: vk.cc/cqeBSW

Остались вопросы, позвоните нам по тел.: +7 (3452) 499 - 944, доб. 401.

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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