Новогодние каникулы начнутся с 30 декабря и продлятся десять дней

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодние каникулы начнутся 30 декабря и продлятся 10 дней. Минтруд РФ утвердил праздничные и выходные дни в 2024 году.

Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день. Таким образом, россияне будут отдыхать: с 1 по 8 января 2024 г., 23 - 25 февраля; 8 - 10 марта.

С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая, то есть на майские праздники, будем дважды отдыхать по четыре дня подряд. Затем очередной выходной - 12 июня - День России. С 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря также ожидаются выходные дни.