В окрестностях Тюмени саперы оборудовали пункт полевого водообеспечения

| Фото: Минобороны РФ | Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие инженерно-саперного полка Центрального военного округа, дислоцированного в Тюменской области, отрабатывали навыки по развертыванию станции СКО-10 "Гигиена" и оборудованию пункта полевого водообеспечения.

"Для развертывания станции военнослужащие провели разведку места забора воды и осуществили работу комплекса, - отмечено в сообщении пресс-служба Центрального военного округа. - При этом особое внимание было уделено выбору правильной схемы расположения элементов рабочей площадки и обеспечению защиты от воздействия условного противника".

Станция СКО-10 "Гигиена" очищает воду не только от естественных загрязнений, но и от механических частиц, различных примесей, обезвреживает от ядовитых веществ органического происхождения, включая боевые отравляющие вещества, дезактивирует от радионуклидов, включая продукты ядерного взрыва, обеззараживает от бактерий и вирусов, в том числе патогенных и бактериальных средств массового поражения.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 50 военнослужащих.