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За долг по алиментам в миллион рублей жителя Тюменской области отправили на обязательные работы

Общество, 10:34 25 августа 2023

Более миллиона рублей алиментов задолжал дочери житель Сорокинского района. За это суд приговорил должника к пяти месяцам обязательных работ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, обвиняемый длительное время не оплачивал алименты на содержание дочери, за что получил административное наказание в виде 40 часов обязательных работ.

Но и после этого мужчина алименты выплачивать не начал. В результате образовалась задолженность на сумму 1 млн 266 тыс. 330 рублей.

В суде должник вину признал полностью. По месту жительства мужчина характеризуется отрицательно, а также имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на пять месяцев с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы.

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# алименты , обязательные работы , Сорокинский район , суд

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