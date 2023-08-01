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Utair дарит мили молодежи и старшему поколению

Общество, 08:27 30 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодые пассажиры Utair от 16 до 25 лет и люди старшего поколения теперь получают двойной кешбэк милями за полеты с авиакомпанией. Все мили без ограничений можно потратить на покупку билетов.

Любой билет Utair можно приобрести всего за 99 рублей, оплатив оставшуюся сумму милями. Курс мильной валюты прозрачный и неизменный: 1 миля = 1 рублю.

"Нашими рейсами студенты летают в родные города, а люди старшего поколения — к детям и внукам. В высокий летний сезон мы ввели двойные мили. Это не одноразовая акция, а постоянные правила", — пояснил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Каждый месяц список маршрутов, по которым начисляются двойные мили, обновляется. Актуальные направления публикуются на сайте. Для получения двойных миль нужно бесплатно зарегистрироваться в программе лояльности Utair Status.

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