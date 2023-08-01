Тюменские врачи спасли женщину с заболеванием сердца на борту самолета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские врачи спасли пожилую женщину на боту самолета во время рейса Тюмень - Москва.

"Забил тревогу, сообщив, что у пожилой пассажирки больное сердце, ее внук. Экипаж авиалайнера среагировал мгновенно: пока стюардессы разворачивали аптечку, командир воздушного судна по громкой связи поинтересовался, есть ли на борту медработники", - сообщает информационный центр регионального правительства.

Руководитель экстренной службы и неотложной медицинской помощи ОКБ № 2 Антон Терехин, сотрудник МСЧ "Нефтяник" Стелла Сиверцева оказались в числе пассажиров, вместе со стюардессами они оказали первую помощь.

"Хорошо, когда пожилые люди путешествуют в сопровождении родных, а близкие знают об их особенностях здоровья. В экстренных ситуациях это помогает быстрее сориентироваться и избежать печальных последствий", - отметил Антон Терехин.

После посадки в тюменском аэропорту Рощино медики передали пациентку в руки коллегам, ожидавшим у трапа. Для нее история завершилась благополучно, на сегодня жизни женщины ничего не угрожает.