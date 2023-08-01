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В УФО аграрии убрали около 20 % посевных площадей

Экономика, 16:39 30 августа 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

С пятой части посевной площади собрали урожай аграрии Уральского федерального округа к концу августа. Об этом сообщил полпред президента в УФО Владимир Якушев.

По словам полпреда, уборка урожая идёт полным ходом, даже несмотря на непростые погодные условия. Убрано около 20 процентов площадей. Урожайность зерновых и зернобобовых на текущую дату чуть ниже рекордных показателей прошлого года. Однако по прогнозам урожай 2023 года в полной мере удовлетворит внутренний рынок.

"Уборочную кампанию нужно провести в максимально сжатые сроки, чтобы своевременно посеять озимые зерновые и рапс", - подчеркнул Владимир Якушев.

К последней неделе августа в УФО намолочено более одного миллиона тонн зерновых и зернобобовых – на 20 % меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Урожайность зерновых и зернобобовых - 18 центнеров с гектара – в конце прошлого лета она составляла 22,2 центнера с гектара.

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# Владимир Якушев , уборочная кампания

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