Тюменский психолог: первокласснику необходимо рассказать о школе перед началом занятий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первокласснику необходимо объяснять и показывать, что такое школа перед началом занятий. Это нужно для его адаптации и поддержания интереса к учебе.

Об этом рассказала ведущий психолог тюменского центра "Семья" Анна Шерстобитова в прямом эфире во ВКонтакте 31 августа.

"В моей практике были случаи, когда ребенок рассказывал, что пришел в школу и не понял, что это за место. До этого в детском садике все было хорошо и понятно, а здесь он задавался вопросами. И он испытал страх, тревогу, опасение – это вполне объяснимые реакции, когда ничего непонятно. Этого можно избежать", – поделилась психолог.

Ребенку важно узнать заранее о том, какое количество человек с ним начнет ходить в учебное заведение, хорошо бы познакомить его с учителем и вместе пройти по дороге до школы. Также стоит объяснить, чем там занимаются, рассказать о предстоящем пути в 11 классов. У первоклассника должно сложиться понимание, как проходит учеба, перемены, что будет время на еду, новая форма, учебники и многое другое. Это поможет будущему ученику справиться со страхом неизвестности, почувствовать себя в безопасности и ощутить поддержку взрослых.

"То есть родители так взращивают в ребенке некое самоуважение, чтобы ему хотелось идти в школу", – заключила эксперт.

Напомним, в этом году в Тюменской области за парты сядут 26,5 тыс. первоклассников. Всего к учебе приступят свыше 250 тыс. учеников.

Виктория Макарова