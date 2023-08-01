Россельхозбанк направил на поддержку посевной и уборочной кампаний в Тюменской области 1 млрд рублей

| Фото: Россельхозбанк | Фото: Россельхозбанк

Россельхозбанк направил на поддержку посевной и уборочной кампаний в Тюменской области 1 млрд рублей в 2023 году, продолжая бесперебойную поддержку труда аграриев, сообщает финансовое учреждение.

По данным регионального департамента АПК на 30 августа, обмолот зерновых и зернобобовых культур составил 182,9 тыс. га с валовым сбором 431,6 тыс. тонн, гороха – на площади 56,1 тыс. га со сбором 128,8 тыс. тонн, уборка картофеля прошла на 577 га с урожаем 14 тыс. 51 тонна, овощей - 4 тыс. 608 тонн с 101 га.

"В период уборочной кампании Россельхозбанк продолжает поддерживать предприятия АПК региона. Своевременное финансовое обеспечение сезонных работ – это одна из основных задач банка. Помимо финансовых ресурсов, мы предлагаем аграриям и собственные цифровые платформы, которые открывают новые возможности для предпринимателей региона", - отметил директор Тюменского филиала РСХБ Михаил Стебихов.

В целом по России банк оказал финансовую поддержку уборочной кампании в размере 65,2 млрд рублей. Всего же на сезонные работы в 2023 году банк предоставил уже 477,7 млрд рублей, что на 3,7 % больше, чем за тот же период прошлого года.

Доля РСХБ в поддержке уборочных работ в 20 регионах страны превышает 90 %.

Под посевные площади в России в 2023 году отведено 81,2 млн га, что превышает размер любой европейской страны и сравнимо с размером Намибии. Из этой площади более 48 млн га занимают зерновые и зернобобовые культуры.