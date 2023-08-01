Президент России поблагодарил тюменский "Мостострой-11" за строительство моста через Енисей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Президент России поблагодарил тюменскую компанию "Мостострой-11" за строительство моста через Енисей. Старт движению по автодорожному мостовому переходу через реку Енисей в районе посёлка Высокогорский на севере Красноярского края Владимир Путин дал 31 августа.

"Николай Александрович, я хочу еще раз поблагодарить вас, всех ваших коллег, всех, кто работал на этом объекте и добился такого замечательного результата. Вам и всему вашему коллективу новых успехов, а это безусловно успех", - поблагодарил президент тюменца Николая Руссу и его команду.

Длина моста составляет более одного километра, строительство заняло почти три года, пишет информационный центр правительства Тюменской области. Его возвели на три месяца раньше запланированного срока по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".