Стенд в виде супермаркета с тюменскими продуктами построят на агровыставке УФО

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Стенд в виде супермаркета с тюменскими продуктами построят на агровыставке Уральского федерального округа в Челябинске. Свои лучшие товары в нем представят 49 производителей. И это самая представительная региональная делегация, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Отраслевое мероприятие в этом году принимает конгресс-холл "Таганай" с 27 по 29 сентября.

"Тюменская область традиционно участвует в выставке, демонстрируя серьезный уровень товаропроизводителей, занимая ведущие призовые места. Нам действительно есть что рассказать и показать. Уверен, что и в этом году наши производители достойно представят агропромышленный комплекс региона", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Запланирована серия дегустаций разнообразной продукции от тюменских товаропроизводителей, программа деловых переговоров и образовательный трек.

Решение стенда в виде супермаркета неслучайно. Как пояснила вице-президент ТПП Тюменской области Юлия Шакурская, это максимально близкий и понятный потребителю формат. На его полках будет много новинок: мороженое халяль от компании "Ландис" или сублимированные продукты от Green Line.

Кроме того, в составе тюменской делегации приедут лучшие студенты аграрных учебных заведений, которые будут участвовать в выставке.