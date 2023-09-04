  • 4 сентября 20234.09.2023понедельник
  • В Тюмени 15..17 С 6 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Стенд в виде супермаркета с тюменскими продуктами построят на агровыставке УФО

Экономика, 10:37 04 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Стенд в виде супермаркета с тюменскими продуктами построят на агровыставке Уральского федерального округа в Челябинске. Свои лучшие товары в нем представят 49 производителей. И это самая представительная региональная делегация, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Отраслевое мероприятие в этом году принимает конгресс-холл "Таганай" с 27 по 29 сентября.

"Тюменская область традиционно участвует в выставке, демонстрируя серьезный уровень товаропроизводителей, занимая ведущие призовые места. Нам действительно есть что рассказать и показать. Уверен, что и в этом году наши производители достойно представят агропромышленный комплекс региона", - рассказал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов.

Запланирована серия дегустаций разнообразной продукции от тюменских товаропроизводителей, программа деловых переговоров и образовательный трек.

Решение стенда в виде супермаркета неслучайно. Как пояснила вице-президент ТПП Тюменской области Юлия Шакурская, это максимально близкий и понятный потребителю формат. На его полках будет много новинок: мороженое халяль от компании "Ландис" или сублимированные продукты от Green Line.

Кроме того, в составе тюменской делегации приедут лучшие студенты аграрных учебных заведений, которые будут участвовать в выставке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# АПК , выставка , форум УФО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:05 04.09.2023Более 50 объектов недвижимости готовы предоставить бизнесу в Тюменской области для аренды
12:05 04.09.2023Тюменскую область для отдыха чаще всего выбирают семьи с детьми
11:10 04.09.2023Зерносушилку приобрела фермер из Голышманово при поддержке регионального фонда микрофинансирования
10:48 04.09.2023Юргинский парк "Семейный" построили при поддержке региональной субсидии