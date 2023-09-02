Викуловские учителя сварили лучшую уху на гастрофестивале в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда из Викуловского района победила на фестивале "Уха-Царица" в Тобольске. Итоги подвели в финальный день события 2 сентября.

Сборная полностью состоит из сотрудников Викуловской школы №1. Рыбный суп наравне с другими участниками готовили на Базарной площади.

"Мы приготовили самую простую уху. Использовали самые простые ингредиенты. Рыба у нас озерная – карась. Она дала свой вкус. Конечно, навар особенный. Вы видели у нас в районе единственное озеро в форме сердца? Сердце – это любовь. Мы ее и вложили в эту уху", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" учитель Денис Сердюков.

Победителям вручили сертификат в магазин бытовой техники на 25 тыс. рублей. Деньги хотят пустить на развитие своей команды и Викуловской школы №1.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе Викуловской школы №1 Людмила Красикова, команда муниципального образования участвовала в "Ухе-Царице" впервые. Участники думают, что отныне такие поездки станут для них регулярными.

Также на главной сцене фестиваля прошло награждение победителей других конкурсов "Ухи-Царицы". Первое место в номинации "Самый большой улов" завоевал Сергей Фомин. Ему вручили диплом и лодку.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сергей Фомин трудится машинистом фрезы, рыбалка – любимое занятие мужчины. "Пробовал ловить и на опарыша, и на червя. На личинку майского жука поймал шесть язей", – сказал победитель.

Традиционный конкурс рыболовов проходил у паромной переправы на правом берегу 2 сентября. Организаторы приглашали к участию всех желающих – от новичков до рыбаков-профессионалов. Соревнования стартовали здесь в 6 часов.

Напомним, ранее на Базарной площади назвали победителей состязания среди заведений города. Кубок достался коллективу ресторана "Ладейный".

Инна Пахомова, Александр Лабыкин