Для посетителей выставки "Тюменская марка" подготовили смартфоны, планшеты и роботы-пылесосы

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Два смартфона, ноутбук, два планшета, три робота-пылесоса разыграют среди гостей выставки "Тюменская марка", которая состоится в Выставочном зале 20 и 21 октября.

Об этом на презентации выставки "Тюменская марка – 2023" рассказала вице-президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Юлия Шакурская.

"Спасибо предпринимателям. Они всегда готовят от себя подарки. В этом году администрацией принято решение сформировать дополнительный призовой фонд, который соберет большое количество посетителей выставки. Будут разыгрывать роботы-пылесосы, ноутбук, мобильные телефоны. Такие современные маркетинговые инструменты должны увеличить посещаемость выставки", – сказала Юлия Шакурская.

В 2022 году проект "Тюменская марка" отметил 20-летие. Он стал настоящим брендом города. Юбилейная выставка, по словам организаторов, вызвала ажиотаж у горожан. В этот раз они ожидают не меньший интерес к событию.

Рекламная кампания по продвижению проекта будет усилена. Не исключено, что организуют флешмобы в торговых центрах города.

Прием заявок на участие в "Тюменской марке" продлится с 11 по 22 сентября на сайте проекта. Заявиться также могут победители прошлых лет. Потенциальный участник должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП, состоять на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Он не должен находится в процессе реорганизации, ликвидации, приостановлении деятельности. В отношении предпринимателя не должна вестись процедура банкротства. Еще одно важное условие – регистрация на территории Тюмени.

Для участия в выставке отберут 70 товаропроизводителей. Все они станут победителями.

"Мнения предпринимателей услышаны. Все 70 станут победителями. Потому что именно они имеют честь представлять Тюмень, предпринимательство города на выставочной площадке. Всех призываю проработать, придумать изысканные ходы, чтобы пройти первый этап", – добавила Юлия Шакурская.

Инна Пахомова