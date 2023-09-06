70 компаний примут участие в выставке "Тюменская марка-2023"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

70 товаропроизводителей города смогут представить свою продукцию на выставке "Тюменская марка-2023", которая пройдет в выставочном зале на ул. Севастопольской с 20 по 21 октября.

Об этом на презентации выставки 2023 года в администрации города рассказала и.о. директора департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Ирина Коростелева.

"Мы проанализировали и учли мнения участников "Тюменской марки" предыдущих лет и пришли к выводу, что главной ценностью события является именно выставка как главная площадка для диалога и обмена опытом. Участие в ней обеспечивает позитивное восприятие бренда", – добавила Ирина Коростелева.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Подать заявку предприниматели могут с 11 по 22 сентября. Потенциальный участник должен быть включен в Единый реестр субъектов МСП, состоять на учете в налоговом органе в качестве налогоплательщика. Он не должен находится в процессе реорганизации, ликвидации, приостановлении деятельности. В отношении предпринимателя не должна вестись процедура банкротства. Еще одно важное условие – регистрация на территории Тюмени.

Потенциальным участникам нужно будет авторизоваться на сайте "Тюменской марки" через Госуслуги и заполнить информацию о своей компании.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Участников определят в период с 25 по 29 сентября. Деловая программа пройдет в ДК "Нефтяник" 3 октября. Сама выставка продлится с 20 по 21 октября.

"Конкурс, преодолевший двадцатилетний рубеж в 2022 году, продолжает вызывать интерес у предпринимателей. Мы пережили различные периоды, меняли площадки проведения. В прошлом году конкурс вернулся на историческую площадку – выставочный зал "Тюменская ярмарка". Знаю, насколько высоким был интерес потребителей. Большинство пришли на выставочные стенды. Это не просто выставка, а праздник, в котором каждый из вас принимал активное участие", – добавила вице-президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Юлия Шакурская.

Она отметила, что в 2022 году участники, которые подготовили не только красивые стенды, но и продукцию, ушли с выставки с неплохим результатом. У некоторых были показатели продаж на несколько десятков тысяч рублей. Всего посетители выставки потратили около миллиона рублей.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова