В Аромашево ремонтируют дороги к поликлинике, парку и детсаду

| Фото: администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Дороги к поликлинике, парку и детскому саду ремонтируют в с. Аромашево. Также идет благоустройство территории возле центра социального обслуживания и домов, сообщил глава Аромашевского района Игроь Власов.

Он уточнил, что также подрядная организация обновляет дорожное полотно на улице Октябрьской. На данном участке будет отремонтировано дорожное покрытие с водоотведением.