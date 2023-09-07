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В Аромашево ремонтируют дороги к поликлинике, парку и детсаду

Экономика, 17:34 07 сентября 2023

администрация Аромашевского района | Фото: администрация Аромашевского района

Дороги к поликлинике, парку и детскому саду ремонтируют в с. Аромашево. Также идет благоустройство территории возле центра социального обслуживания и домов, сообщил глава Аромашевского района Игроь Власов.

Он уточнил, что также подрядная организация обновляет дорожное полотно на улице Октябрьской. На данном участке будет отремонтировано дорожное покрытие с водоотведением.

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# Аромашево , ремонт дороги

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