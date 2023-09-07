В Аромашево ремонтируют дороги к поликлинике, парку и детсаду
Экономика, 17:34 07 сентября 2023
| Фото: администрация Аромашевского района
Дороги к поликлинике, парку и детскому саду ремонтируют в с. Аромашево. Также идет благоустройство территории возле центра социального обслуживания и домов, сообщил глава Аромашевского района Игроь Власов.
Он уточнил, что также подрядная организация обновляет дорожное полотно на улице Октябрьской. На данном участке будет отремонтировано дорожное покрытие с водоотведением.