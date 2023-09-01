Тюменцы услышат орган и дудук на концерте в филармонии

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт "Орган и дудук", второе отделение, начнется в Тюменской филармонии 13 октября в 21 час. Совместное звучание инструментов подарят слушателям музыканты Аргишти и Мария Блажевич, сообщают организаторы.

В программу концерта вошли произведения: "Чинар эс", Бах. "Взываю к тебе, Господи", "Первый ереванский снег", Видор. Токката из 5 Симфонии и другие.

Билеты доступны по ссылке.