Мобильные камеры фотовидеофиксации появятся вТюменской области до конца 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первые комплексы мобильных камер фотовидеофиксации выедут на дороги Тюменской области до конца 2023 года. Контракт на поставку заключило региональное управление автомобильных дорог.

"Мобильные камеры будут устанавливаться на ярко-зелёные автомобили с жёлтыми проблесковыми маячками. На автомобилях будет крупно написано "Фотовидеофиксация". Они будут оснащены соответствующими знаками. Нам важно привлечь внимание к ним участников дорожного движения. Потому что главная цель — не наказание, а профилактика нарушений", - рассказал первый заместитель начальника управления автомобильных дорог Тюменской области Андрей Хан.

По информации Главного управления строительства Тюменской области, комплексы будут двигаться в потоке и позволят фиксировать скорость, движение по встречной полосе, пересечение сплошной линии, приоритетность на пешеходных переходах, движение по обочине и выделенным линиям, пристёгнут водитель или нет. В перспективе инженеры обучат умную технику отслеживать в потоке водителей, разговаривающих по телефону.

Маршруты движения автомобилей будут периодически меняться. Они охватят федеральные и региональные трассы, дороги, где наблюдается высокая аварийная опасность.

Напомним, на автомобильных дорогах Тюменской области на сегодняшний день установлено 130 стационарных комплексов фотовидеофиксации.