Итоги работы общественного штаба по наблюдению за выборами подвели в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Итоги работы общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе подвели в Тюмени 12 сентября.

Первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами состоялось в Тюмени в июне. В течение двух месяцев члены штаба вместе с преподавателями Института государства и права подготовили более двух тыс. наблюдателей.

Как сообщает общественная палата Тюменской области, обучающие семинары наблюдателей проходили в муниципальных районах региона, а также в Тобольске, Ишиме, Голышманово, Заводоуковске и Ялуторовске.

В единый день голосования в Тюмени работал центр общественного видеонаблюдения за ходом избирательного процесса. На видеостену поступали сигналы с 377 участков, на каждом из которых было установлено две камеры видеонаблюдения. Изображения с 754 камер в режиме реального времени отсматривали общественные наблюдатели в центре. В случае необходимости изображение с одного участка выводили в увеличенном формате на большой экран.

Как рассказал руководитель центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артур Юрьев, тематика обращений чаще всего касалась уточнения адресов участковых избирательных комиссий. В случае возникновения вопросов наблюдатели также обращались на горячую линию общественного штаба.

Председатель общественного штаба по наблюдению за выборами Тюменской области Геннадий Чеботарев считает, что за несколько месяцев активисты проделали огромную работу.

"Присутствие на участках таких наблюдателей повышало ответственность членов избирательных комиссий, которые понимали, что любое нарушение закона недопустимо", – сказал Геннадий Чеботарев.

Благодаря работе общественного штаба выборы в Тюменской области проходили в соответствии с законом, а значит, сформированная в результате свободного волеизъявления граждан власть является легитимной, сделал вывод Геннадий Чеботарев.