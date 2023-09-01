В Тобольске реконструкцию сетей водоснабжения завершат в декабре
Экономика, 16:27 13 сентября 2023
| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области
Реконструкцию сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4 завершат в Тобольске в декабре 2023 года. Техническая готовность объекта уже составляет 86 %, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.
Реализация проекта обеспечит надежность и бесперебойного водоснабжения потребителей города даже в случае отключения одного из двух основных источников водоснабжения - Жуковского и Соколовского водозаборов.
Реконструкция проводится с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.