В Тобольске реконструкцию сетей водоснабжения завершат в декабре

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Реконструкцию сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4 завершат в Тобольске в декабре 2023 года. Техническая готовность объекта уже составляет 86 %, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Реализация проекта обеспечит надежность и бесперебойного водоснабжения потребителей города даже в случае отключения одного из двух основных источников водоснабжения - Жуковского и Соколовского водозаборов.

Реконструкция проводится с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.