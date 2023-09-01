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В Тобольске реконструкцию сетей водоснабжения завершат в декабре

Экономика, 16:27 13 сентября 2023

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Реконструкцию сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4 завершат в Тобольске в декабре 2023 года. Техническая готовность объекта уже составляет 86 %, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Реализация проекта обеспечит надежность и бесперебойного водоснабжения потребителей города даже в случае отключения одного из двух основных источников водоснабжения - Жуковского и Соколовского водозаборов.

Реконструкция проводится с привлечением средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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# водоснабжение , реконструкция , Тобольск

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