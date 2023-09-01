В Ишиме собрали самую большую в мире коллекцию книг "Конек-горбунок" на разных языках

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

150 изданий сказки "Конек-горбунок" на 34 иностранных языках и 305 на русском собрали в музее Ершова в Ишиме. Еще в 2021 году книг было 40, но известный российский меценат Сергей Козубенко приобрел и передал в дар ишимцам частную коллекцию московского библиофила Николая Суровежина.

"В его двухкомнатной квартире было 26 тысяч книг. А началась коллекция Суровежина с подаренной мамой в детстве книги "Конек-горбунок". Мальчик влюбился в сказку и в течение всей жизни собирал все встречающиеся ему на пути издания", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заведующая музеем Ершова Надежда Проскурякова.

По ее словам, в коллекции несколько настоящих жемчужин: редкая, одна из семи книг, изданных при жизни Петра Ершова, первое издание молодой советской республики 1920 года через созданный в 1919 году Госиздат. Книга, набранная в Ленинградской типографии в 1941-1942 годах и издание сказки от 1948 года в Сталинграде.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

"Даже в такие сложные для страны годы сказку издавали. В сжатом в блокадное кольцо Ленинграде и в разрушенном Сталинграде, до полного восстановления которого оставались еще долгие семь лет. Она была и будет любима. Потому что речь в "Коньке-горбунке" идет о дружбе и взаимовыручке, о том, что в жизни всегда есть место чуду, а добро всегда побеждает зло", - подчеркнула Надежда Проскурякова.

Впрочем, так считали не всегда, добавила она. И рассказала интересную историю об одном советском издании "Конька-горбунка" 1924 года. Комментарии к книге написал Яков Мексин, но пока сказка была в наборе, его репрессировали. И предисловие пришлось заменить. Новую вводную написал другой, политически выдержанный и идеологически грамотный, автор.

По словам Надежды Проскуряковой, читая ее сейчас, все воспринимается с улыбкой и сомнением, что так могло быть на самом деле.

"В статье сказка "Конек-горбунок" рассмотрена с классовых позиций. А именно: сын деревенского кулака, бывший конюх, вместе с дворцовой интриганкой, прибывшей из-за моря, имеется в виду Царь-девица, хитростью довели царя до погибели, чтобы захватить власть. Сказка, по мнению автора, написана с буржуазных позиций, но издавать и читать ее нужно, чтобы знать и понимать историю страны", - рассказала заведующая музеем Ершова.

Кстати, вместе с коллекцией книг фонды музея пополнили множество иллюстраций к сказке, статьи о Ершове и его произведениях, фигурки героев сказки из различных материалов, тематические марки и открытки.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Надежда Проскурякова рассказала, что сейчас ишимские музейные работники мечтают об экземпляре сказки на китайском языке. Он станет 35 языком, на котором издана сказка Ершова в крупнейшей коллекции "Конька-Горбунка" на родине автора сказки.

Кстати, в семье Николая Суровежина была традиция – приходящие в дом почетные гости расписывались на скатерти. В память о библиофиле, в музее создали уголок дома коллекционера со столом и скатертью. На фестивале "Ершовские дни" приглашенные гости уже оставили на ней свои автографы.

| Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П. П. Ершова

Первую подпись поставил губернатор Александр Моор, завизировали свое присутствие потомки сказочника. Одним из последних оставил свое факсимиле на скатерти посол Казахстана в России Даурен Абаев. Он побывал в городе с визитом и посетил знаменитый музей Ершова.

"Впоследствии, когда скатерть будет полностью заполнена подписями, их вышьют ишимские мастерицы. И такая памятная вещь будет напоминать будущим поколениям ишимцев, какие известные люди побывали на их общей с Петром Ершовым родине", - подытожила Надежда Проскурякова.

Инна Кондрашкина