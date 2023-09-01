Аккаунты участников TNF с 2023 года сохранятся на последующие форумы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около семи тысяч регистраций зафиксировали организаторы Промышленно-энергетического форума TNF в Тюмени на 15 сентября. Всего в четырехдневном мероприятии примут участие более 10 тыс. человек.

Как рассказала во время пресс-тура на площадки форума руководитель службы регистрации Наталья Лукашук, особенностью этого года стало то, что созданный аккаунт остается доступным и на предстоящие форумы: "На следующий год вы заходите в систему, нажимаете кнопку аккредитации и тут же появляетесь. Вся процедура займет буквально пять секунд".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шатер для регистрации увеличили в два раза и поделили на три зоны: для журналистов, делегатов выставки, участников классов бизнес и премиум. Количество регистраторов выросло с 10 человек до 27.

"Бейдж лучше получить заранее, регистраторы работают в выходные дни. Даже если кто-то не смог зарегистрироваться в личном кабинете, мы никого не бросим, поможем посетителям выставки, горожанам аккредитоваться здесь за две-три минуты", - добавила Наталья Лукашук.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Промышленно-энергетический форум TNF откроется 18 сентября и будет работать четыре дня. Он соберет более 10 тыс. участников. В павильоне и на территории Тюменского технопарка представят стенды 68 компаний Тюменской области, регионов РФ, иностранных партнеров. Посетить экспозицию могут не только участники события, но и жители, и гости области.

Программа форума на сайте.

Анжела Лебедева