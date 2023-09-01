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Тюменские участники СВО поздравили Александра Моора с избранием на пост губернатора

Общество, 12:16 16 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

С избранием на пост Губернатора региона Александра Моора поздравили тюменцы, находящиеся сегодня в зоне специальной военной операции.

"Тюменская область — наш общий дом и от того, кто руководит регионом, зависит, как он будет жить и развиваться, - считает командир тюменского подразделения. - Ваша заслуженная победа позволит преумножить то, что было сделано ранее".

Боец выразил уверенность, что в области будут строиться детские сады, дороги, дома, больницы, а наш регион по праву считается одним из лучших в России и управлять им - огромная честь и ответственность .

"Мы, находясь на нашей линии ответственности, успешно выполняем задачи, понимаем, что в нашем регионе все в порядке. Любые вопросы бойцов, любые просьбы — решаются. И связь с руководством области обеспечивает надежность и вклад в победу", - добавил он.

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