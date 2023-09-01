XI Межрегиональная агропромышленная выставка УФО пройдет в Челябинске

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Аграрии Уральского федерального округа 27-29 сентября соберутся в Челябинске на XI Межрегиональной агропромышленной выставке, чтобы подвести предварительные итоги уборочной кампании текущего года, а также обсудить отраслевые проблемы и обменяться лучшими практиками.

Первый день работы выставки будет посвящён представлению регионов и их экспортному потенциалу, сообщает пресс-служба полпредства президента РФ в УФО.

После торжественного открытия состоится пленарная дискуссия. Деловую программу первого дня дополнят открытый диалог руководства Минсельхоза России и ФГБУ "Агроэкспорт" с действующими и потенциальными экспортёрами УФО, а также торгово-закупочная сессия с федеральными ритейлерами X5 Group, "Магнит", "Лента" и "Ашан".

Второй день работы выставки будет посвящён развитию аграрной науки. Основное событие – научный форум о роли науки в АПК – проведёт Южно-Уральский государственный аграрный университет (ЮУрГАУ). В этот же день пройдёт Межрегиональная научно-практическая конференция "Изменение климата и стратегические ориентиры АПК". Среди выступающих - учёные ЮУрГУ, представители НПО "Чебаркульские семена", ЮУрГАУ, Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства (ЮУНИИСК), Челябинский НИИ сельского хозяйства (ЧНИИСХ). Запланирована также практическая кейс-сессия для фермеров по господдержке и развитию сельского туризма.

28 сентября с 10 до 18 часов пройдет День экспорта (совместно с ФГБУ "Агроэкспорт", г. Москва).

Полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев и главы шести регионов федерального округа посетят выставку в третий день. Планируются осмотр экспозиции регионов, награждение работников АПК, окружное совещание по вопросам развития отрасли.