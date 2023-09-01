День здоровья пройдет на четырех площадках в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

День здоровья пройдет в Тюмени 23 сентября. Местом проведения мероприятия станут сквер Комсомольский, набережная Туры в районе "Конторы пароходства", экопарк Затюменский и Гилевская роща, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

На набережной с 11 часов запланированы конкурс на самую спортивную команду среди студентов вузов, спортивные состязания, игровые программы, турнир по шахматам и многое другое.

В экопарке "Затюменский" в День здоровья пройдет забег "5 верст", который стартует в 8 часов. В 10 часов любители скандинавской ходьбы выйдут на старт в рамках соревнований на 5 км. С 10 часов 30 минут участники массовой ходьбы пройдут дистанцию в 5 км, с 11 часов - 3 км. Также в экопарке с 11 часов начнут свою работу конкурсные и игровые программы, игра "Тюменская ZAрница" и оздоровительная гимнастика Цигун.

В сквере Комсомольском игровые программы и мастер-классы разбавят "Богатырские игры", которые включат в себя гиревой спорт, армспорт и тягу груза.

В Гилевской роще состоятся игровые программы, веселые старты, эстафеты и танцевальные разминки, а также туристический квест и турнир по мини-футболу.

Отметим, площадка на набережной реки Туры продолжит свою работу до 14 часов, остальные площадки - до 13 часов.