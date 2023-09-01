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Подлинность товаров можно проверить через приложение "Госуслуги"

Общество, 16:49 20 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подлинность товаров можно проверить с помощью приложения "Госуслуги". Эту возможность закрепило правительство РФ.

С помощью приложения покупатели узнают где, когда и кем произведен товар и получат информацию о его весе или объеме. Работа сервиса будет обеспечиваться через взаимодействие единого портала госуслуг и государственной системы маркировки "Честный знак".

Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку "Госкан" в приложении "Госуслуги".

"Сейчас в списке подлежащих маркировке товаров лекарства, БАДы, молочная продукция, питьевая вода, пиво, табак, обувь, шубы, товары легкой промышленности, фотоаппараты и лампы-вспышки, духи и туалетная вода, антисептики, автомобильные шины, медицинские изделия и кресла-коляски. В дальнейшем он будет расширяться", - рассказали в кабмине.

Если на товаре нет графического символа, это повод подать жалобу в систему через приложение "Честный знак".

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# госуслуги , Правительство РФ

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