Тюменскую область в финале конкурса "Учитель года" представит Наталья Прокопенко

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Учитель русского языка и литературы школы № 25 Тюмени Наталья Прокопенко представит Тюменскую область в финале конкурса "Учитель года России-2023". Торжественное открытие состоится в Доме правительства Московской области 22 сентября, сообщает информационный центр правительства региона.

Тюменский педагог окончила Ишимский государственный педагогический институт им. П. П. Ершова, является кандидатом филологических наук. Педагогический стаж составляет 15 лет. Учитель в свободное время занимается спортом, играет на гитаре и пишет рассказы.

"Я чувствую, что мой труд позволяет формировать мировоззрение молодого поколения. Благодаря работе с художественным словом на уроках литературы мы с ребятами "примеряем" случаи, истории, жизни и судьбы героев на себя, тем самым обогащая свой внутренний мир бесценным культурным, духовно-нравственным опытом наших предшественников, становимся мудрее", - отметила она.

Финалистам предстоит выполнить шесть конкурсных испытаний в двух турах. Имена 15 лауреатов объявят 30 сентября. Церемония награждения пройдет в рамках большой учительской недели в Кремлевском дворце 5 октября.

Напомним, в 2022 году финал Всероссийского конкурса "Учитель года" проводился в Тюмени.