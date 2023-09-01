Решения по стабилизации международной экономической деятельности стали темой дискуссии на TNF

| Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/ Сорокин Донат/ТАСС | Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/ Сорокин Донат/ТАСС

Россия сейчас единственная компания в БРИКС, которая полностью самодостаточна. Такое мнение высказал основатель и генеральный директор Центра инноваций Nuvation в ОАЭ, инвестор в стартапы на рынках Ближнего Востока Ларс Бук на сессии "Сотрудничество и технологические партнерства: как нормализовать ВЭД в дружественных странах" в рамках TNF.

Я считаю, что Россия имеет уникальное положение – с силой технологического образования, с политической силой вы находитесь сейчас в ситуации, когда можете стать лидерами этого нового мира", – сказал он.

Отметим, в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 2023 эксперты обсудили возможные решения по стабилизации международной экономической деятельности. В частности, основные преимущества российского нефтегазового сектора для партнерства с Ближним Востоком обозначили представители делегации ОАЭ, сообщает пресс-служба TNF.

Партнеры из Индии рассказали о трудностях, с которыми сталкиваются их нефтегазовые компании, в особенности – проблемы инфраструктуры и оборудования. Поэтому спрос на технологии и сервисы в Индии растет.

"Поскольку в самой Индии постоянно растет спрос на энергоресурсы, в частности, на газ, особую роль играет газификация, догазификация и распространение газа. Также наши коллеги заинтересованы в разработке старых месторождений и увеличении нефтеотдачи. Мы рассчитываем, что российские компании станут источником трансфера технологий", – отметил генеральный директор по производству Indian Oil Corporation Limited Тонмой Дутта.

Руководитель по аналитике Аналитического центра ТЭК Минэнерго России Дарья Козлова рассказала о статусе торгового баланса с партнерами и сделала прогноз спроса на газ и нефть на ближайшие годы.

"У нас сейчас на дружественные страны приходится половина населения мира, 34% ВВП и 40% потребления энергии. Если мы посмотрим дальше – в 2030 и 2050 году, то по потреблению энергии показатели достигнут 60%. Если мы говорим про нефть и газ, спрос на них в странах будет расти", – сказала Дарья Козлова.

Спикер обратила внимание, что российским и иностранным нефтегазовым компаниям в нынешних условиях необходимо развивать инфраструктуру – систему транспортировки, собственную альтернативную платежную систему и обустраивать полную цепочку поставок ресурса, развивать спрос.