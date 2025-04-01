Участники "Боевого кадрового резерва Тюменской области" готовятся к онлайн-собеседованию

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Участников проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" ожидает новый этап - онлайн-собеседование. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор, всего кандидатов – 661. Среди них – семь женщин. Самому юному участнику – 18 лет, а старшему – 66.

"В биографиях тех, кто присоединился к "Боевому кадровому резерву", есть интересные факты. Например, один из участников награждён тремя орденами Мужества, есть герой, спасший ребёнка из ледяной воды, и медсестра, которая ещё и имеет 15-летний опыт работы кинологом. Убеждён, что наш проект даст хорошие возможности всем участникам послужить Родине и в мирной жизни", - написал глава региона.

Александр Моор напомнил, что "Боевой кадровый резерв Тюменской области" - это тюменский аналог федеральной программы "Время героев". Проект создан для участников СВО и тех, кто уже вернулся из зоны боевых действий домой.