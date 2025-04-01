Надежность теплоснабжения в четырех городах Тюменской области повысит СУЭНКО

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Работы по повышению качества и надежности теплоснабжения начнет компания СУЭНКО в Заводоуковске, Ялуторовске, Тобольске и Ишиме после завершения отопительного периода. Особое внимание уделят модернизации ключевых объектов теплоснабжения – проведут замену устаревшего оборудования, реконструкцию и ремонт теплосетей, внедрят современные технологии, сообщает пресс-служба компании.

Так, в Ишиме запланирована модернизация котельных №3, №10, №40, №16 и №46 с заменой котлов, насосного оборудования и дымовых труб. Реконструкция теплосетей на ул. 30 лет ВЛКСМ и ул. Свердлова пройдет с заменой старых участков магистралей и систем горячего водоснабжения.

После установления благоприятных погодных условий персонал коммунального комплекса Ишимского филиала приступил к замене котлов котельных №16 и №46, без остановки теплоснабжения потребителей. Помимо этого, энергетики выполнят капитальный ремонт бесхозяйных участков тепловых сетей города от котельных №10, №14, №16, №43, №46 и №49, общей протяженностью 0,808 км.

В Заводоуковске и Ялуторовске запланирован ремонт и модернизация котельного оборудования и тепловых сетей. Основные этапы программы в Заводоуковске: модернизация котельной №17 с полной заменой оборудования на энергоэффективное, обеспечивающей обогрев 17 домовладений и медицинского корпуса, а также ремонт теплотрассы от котельной №12 до пер. Солнечный.

В Ялуторовске предусмотрены работы по модернизации котельных №8, №10, №12 и №28 с установкой современного теплообменного и насосного оборудования. Кроме того, предусмотрена замена тепловых сетей от котельной №28 до дома по ул. Дзержинского, 1, а также замена сетей ГВС на пр. Анисимовский.

Инвестиционные мероприятия Тобольского филиала СУЭНКО направлены, в первую очередь, на повышение надежности и эффективности теплоснабжения нагорной части города. Программа предусматривает работы по техническому переоснащению и восстановлению инфраструктуры. Еще одним важным направлением работ является внедрение управления системой теплоснабжения, включающей в себя установку регулирующей арматуры в тепловых камерах.

Кроме того, в Тобольске проведут модернизацию центрального теплового пункта с переходом на современное оборудование с повышенной эффективностью и экономичностью. Город ожидает капитальный ремонт теплотрассы по ул. Радищева с пересечением ул. Октябрьской диаметром 500 мм и протяженностью более полукилометра, устранение дефектов изоляции и защита от коррозии других участков сетей.