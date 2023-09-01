Александр Новак оценил экономический потенциал Тюменской области и итоги TNF 2023

| Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Сорокин Донат/ТАСС | Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Сорокин Донат/ТАСС

Тюменская область является одним из наших важнейших кластеров нефтегазохимической отрасли. 70 лет назад здесь была первая скважина по добыче нефти. Если говорить в целом, это ключевой регион с точки зрения добычи углеводорода в России. Здесь добывается львиная доля газа, нефти, нефтеперерабатывающей мощности.

Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пресс-подходе по итогам главной пленарной сессии "Технологический суверенитет: новые возможности для промышленности" на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2023, сообщает пресс-служба форума.

Оценивая экономический потенциал Тюменской области, Александр Новак отметил: "Сегодня мы были на открытии продуктового терминала по современным технологиям, который построен компанией "Газпром нефть" с перевалкой мощности 600 тыяч тонн в год. Самые современные цифровые технологии. Регион активно развивается, у региона огромный потенциал, особенно с учетом того, что сегодня внедряются новые технологии. Чем отличается Тюмень от многих других регионов? Тем, что это не только нефтегазовый кластер, но и промышленный, в котором производится оборудование, развиваются предприятия, образуются новые. Мы видели это сегодня на выставке на форуме. Я хочу отметить, что я первый раз участвую в этом мероприятии несмотря на то, что он двадцатый. Я очень впечатлен присутствием крупнейших российских нефтегазовых компаний", - подчеркнул заместитель председателя правительства РФ.

По его словам, особенность форума в том, что здесь площадка, на которой как раз есть возможность соединить усилия промышленных и нефтегазовых предприятий. Речь идет не только о развитии нефтегазовой отрасли на будущее, на те задачи, которые стоят, но и в первую очередь понять, как обеспечить технологическое развитие топливно-энергетического комплекса, технологический суверенитет.

"Я уже сказал о том, что я бы этот форум назвал про будущее. Про будущее нашего топливно-энергетического комплекса, про будущее нашей экономики в целом", - отметил Новак.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, какие проекты топливно-энергетического комплекса можно масштабировать в регионе.

"Я бы хотел акцентировать внимание на подписанную дорожную карту, которая была подписана первая из семи. Она касается технологии оборудования добычи и бурения на суше. Ее ответственным исполнителем и лидером является компания "Газпром нефть". В эту дорожную карту уже вошли два наших тюменских предприятия. Я уверен, что в ходе работы, учитывая большое количество вызовов и тех технологий, по которым сегодня мы еще импортозависимы, в этой дорожной и других дорожных картах имеют шанс появиться и другие предприятия и Тюменской области, и предприятия Уральского федерального округа, как промышленно развитого", - сказал губернатор Тюменской области.