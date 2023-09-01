Тюменская многодетная семья Якуниных отмечена орденом "Родительская слава"

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Многодетная семья Андрея и Натальи Якуниных из Тюмени награждена орденом "Родительская слава". Они воспитывают восьмерых детей.

Как сообщает региональных инфоцентр, указ о награждении Якуниных орденом "Родительская слава" подписал президент России Владимир Путин. Эта высшая награда выдается семьям, которые воспитали семь детей и больше.

"Семья — среда, в которой ребенок получает и развивает необходимые навыки и ценности. Здесь ему помогают раскрыть потенциал, сориентироваться и принять решение, кем быть и как жить. Переоценить значение семьи для современного общества невозможно. Традиционные ценности для нашей страны складывались веками и подкреплены реальным опытом сохранения семьи, многодетности", - говорит глава семейства.

Андрей Якунин является директором центра "Милосердие", практически все время он посвящает помощи бездомным и жителям, оказавшимся в сложной ситуации. Воспитанием детей в основном занимается супруга Наталья, но глава семьи не остается в стороне.

Старший сын Якуниных учится на четвертом курсе Тюменского государственного медуниверситета, параллельно помогает отцу в медицинской службе центра.